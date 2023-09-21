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Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Керівники сумського заводу постачали у Росію насоси для атомних реакторів
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до рф стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора
фото: пресслужба СБУ

У результаті слідчих дій заарештовано майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

Керівники сумського заводу постачали насоси для атомної енергетики та нафтогазової галузі Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших «донорів» бюджету РФ.

У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

«За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до рф. Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому», – йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків було вилучено документи комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Раніше СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки. Також Служба безпеки України заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів критичного експорту. До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.

Теги: росія СБУ бізнес Сумщина

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