Одноразова допомога для ветеранів АТО та родин загиблих. Хто отримає?



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Міністерство у справах ветеранів отримало з дербюджету понад 10 мільйонів гривень на надання одноразової допомоги

Ветерани АТО та родини загиблих отримають одноразову допомогу до кінця вересня

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про початок виплат одноразової допомоги родинам загиблих та ветеранам, які отримали інвалідність під час війни. Про це повідомляє Україна комунальна.

Згідно з розпорядженням, Міністерство у справах ветеранів отримало з дербюджету понад 10 мільйонів гривень на надання одноразової допомоги:

членам сімей трьох осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції,

чотирнадцяти особам із інвалідністю, одержаною під час бойових дій на Сході України.

До кінця вересня зазначені кошти будуть перераховані за призначенням.

Нагадаємо, у червні відновила свою роботу Міжвідомча комісія при Мінветеранів з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги.

Загалом, з початку 2020 року на засіданнях Комісії прийнято 115 рішень про призначення одноразової грошової допомоги на загальну суму майже 85 млн грн для 37 сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та 78 осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.