Офіс Президента чекає розрахунків від уряду та міністерств щодо ренти на руду, – Ковалів



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В Офісі Президента України заявили, що пропозиції щодо зміни норм Податкового кодексу, які нещодавно вступили в дію, (законопроект 1210) напрацьовуються робочою групою.

Ковалів висловила сподівання, що депутати підтримають зміни норм Податкового кодексу

Офіс Президента очікує на розрахунки уряду та міністерств щодо ренти на видобуток залізної руди для підготовки відповідного законопроекту. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

«Щодо рентних платежів ми мали звернення і від Федерації роботодавців, і від компаній, які працюють на ринку. А зараз уряд і Міністерство фінансів працює над розрахунками, і Міністерство економіки підключається, для того, щоб зрозуміти, наскільки оподаткування відповідає реаліям. Я думаю, що ми отримаємо найближчим часом пропозиції так само від уряду щодо того, яким чином оподатковувати ті операції, яким чином оподатковувати видобувні галузі», - сказала Ковалів.

Вона повідомила, що пропозиції щодо зміни норм Податкового кодексу, які нещодавно вступили в дію, (законопроект 1210) напрацьовуються робочою групою і до кінця наступного тижня вони будуть підготовлені, після чого впродовж 10 днів у Верховній Раді зареєструють відповідний законопроект. А також висловила сподівання, що депутати підтримають ці зміни.

«Ми будемо звертатися до парламенту, просити їх підтримати в найкоротший час для того, щоб зняти ті проблемні питання, які піднімав бізнес. В першу чергу вони стосуються строків запровадження тих чи інших податкових норм», - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Ключові металургійні підприємства звернулись до Президента України Володимира Зеленського з проханням відтермінувати підвищення ренти на видобуток залізної руди на один рік до завершення економічної кризи.