«Азовсталь» просить відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток руди



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В «Азовсталі» заявили, що підвищення ренти на видобуток залізної руди може призвести до повної зупинки виробництва

Зростання ренти на залізну руду призведе до зниження валютних надходжень до країни

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до дестабілізації роботи гірничо-металургійної галузі та падіння надходжень до державного бюджету, це рішення потрібно відтермінувати принаймні на рік. Про це йдеться у зверненні ПРАТ «МК «Азовсталь» до президента Володимира Зеленського.

В зверненні зазначається, що підвищення ренти на видобуток залізної руди в Україні в 1,5 рази, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), є критичним для життєздатності підприємств ГМК і може призвести до повної зупинки виробництва.

«Набуття чинності законопроекту №1210 (ЗУ №466), який передбачає зростання ренти на залізну руду, призведе до підвищення вартості ключової сировини для металургії, сприятиме подальшому нарощуванню збитковості української металургії, зниженню рівня її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і як результат, сприятиме скороченню експорту металопродукції з України, зниженню рівня металургійного виробництва, з ризиками повної зупинки», - йдеться в зверненні.

В «Азовсталі» нагадали, що влада публічно декларувала встановлення мораторію на підняття податкових і тарифних ставок та зниження адміністративного тиску, проте введенням в дію закону про зміни до Податкового кодексу робить протилежне.

«Наслідком буде зниження валютних надходжень до країни, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення робочих місць, в т.ч. на підрядних підприємствах, які залежать від замовлень ПрАТ «Азовсталь», - наголошується в зверненні.

В компанії закликали президента не допустити підвищення ренти на видобуток руди та внести відповідні зміни до ухваленого закону, або відтермінувати введення його в дію на один рік.

Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.