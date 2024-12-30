Україна значно наростила експорт у 2024 році

Ключовим торгівельним партнером України цьогоріч залишався Європейський Союз

У 2024 році експорт з України в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%. Наша країна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Глава відомства Юлія Свириденко назвала ключовою для досягнення таких результатів нормалізацію роботи морських портів України. «Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року – вже 87,2 млн тонн», – зазначила вона.

Транспортування товарів зазнало змін не лише кількісно, а і якісно. Хоча обсяг перевезень автомобільним транспортом у вазі зменшився, загальна вартість вантажів, що перевозилися автомобілями, зросла до $14,5 млрд.

Ключовим торгівельним партнером України у 2024 році залишався Європейський Союз, з яким експортовано товарів на суму $24,5 млрд (на $1 млрд більше, ніж у 2023 році). Серед основних партнерів поза ЄС – Китай ($2,3 млрд), Туреччина ($2,1 млрд), Єгипет ($1,6 млрд), Індія ($986 млн) та Молдова ($935 млн).

Лідером експортних поставок у 2024 році стала соняшникова олія, експорт якої перевищив $5 млрд.

Як повідомлялося, за даними Національного банку Україна за 10 місяців 2024 року заробила на експорті товарів та послуг $46,35 млрд. Близько 63% усіх вивезених товарів – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, а серед наданих за кордон послуг переважає частка ІТ.

Як зазначається, 44% від усього експорту України цьогоріч – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення, що на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Раніше стало відомо, що Китай заборонить експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотам на 2024 рік.