Антиолігархічний законопроєкт – це шлях Путіна 2000-х – Андерс Ослунд

Шведський економіст Андерс Ослунд звернув увагу на схожість ініціатив закону про деолігархізацію із тим кроками, які робив президент Росії Путін

Шведський економіст розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію

Шведський економіст Андерс Ослунд розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу олігархами ЗМІ після його ухвалення на Ялтинському форумі в суботу.

Він зокрема звернув увагу на схожість ініціатив із тим кроками, які робив президент Росії Путін на початку 2000-х років.

«Ви говорите, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він їх має продати? Жоден іноземець не захоче їх купувати. Звичайною, росіянам – купувати не дозволять. Хто ж тоді це має бути? Держава, керівна партія? Путін на початку 2000-х відібрав медіа-владу у Бориса Березовського і передав не державі, а своїм, путінським олігархам. Те, що ви пропонуєте – не є третім шляхом, а є путінським шляхом!», – наголосив Андерс Ослунд.

Надаємо, 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію «За демократію через право» (Венеційську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію.