Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Критична залежність. Росія йде на дно

glavcom.ua
Путін веде Росію до загибелі
фото: Elkin/radio liberty

Після повномасштабного вторгнення практично кожен пакет санкцій поглиблює розрізи економічної бази

На Росії частка імпортної продукції в сегменті верстатобудування досягає 90%, в електроніці – 85%, у програмному забезпеченні – 68%, у фармацевтиці – 64,9%.

Запчастини до Росії надходять у кількості 5-7% від необхідного, що веде до технічного канібалізму та катастрофи у багатьох сегментах.

Експерти роблять висновки, що вирішити проблему за рахунок імпортозаміщення неможливо, що веде до незворотних втрат.

«Технологічні» санкції, спрямовані проти можливості рашистської економіки розвиватися, були запроваджені ще з липня 2014 року. Після повномасштабного вторгнення практично кожен пакет санкцій поглиблює розрізи економічної бази. Аж до її руйнування до дна.

  1. Така ж критична залежність від світу у РФ і в улюбленій рашистами сфері – нафтогазовій. Рашисти на собі відчули, що це не світ не може без російських нафти і газу – а вони мають дедалі менше можливостей продавати свої ресурси. Тому Путін навіть підписав указ, який «дозволяє» знову платити за російський газ в іноземній валюті, відмовившись від сподівань «перевести партнерів на рублі». Чергова рашистська бульбашка луснула.
  2. Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
  3. Через вплив санкцій і вихід з країни-агресора закордонних компаній та інвесторів індекс московської біржі за 2022 рік впав на 43%.
  4. Протягом 2022 року з росії виїхали до 1 млн громадян – більше, ніж за всю холодну війну. При тому виїжджають люди з гідними доходами, бізнесмени, «креативний клас». Це далі знижує здатність економіки до відновлення.
  5. США розпочали полювання за прихованими активами родичів російських олігархів.

Ховати гроші ставатиме дедалі складніше.

І далі ж буде.

Читайте также:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції путін гроші імпорт Велика Британія рашисти рублі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію чекає лише ганьба та розпад
«Велич Росії» розбилась об скелю реальності
2 сiчня, 15:03
Народна артистка України Таїсія Повалій розважала росіян на Новий рік
Путінська Росія – центр світової байдужості
2 сiчня, 13:33
Росіянин викрав «швидку» разом з медиками
Росіянин викрав «швидку» разом з медиками
2 сiчня, 15:33

Ростислав Павленко

Критична залежність. Росія йде на дно
Критична залежність. Росія йде на дно
Нові ціни на нафту. Коли Росія піде на дно
Нові ціни на нафту. Коли Росія піде на дно
Економіка Росії тріщить. Кремль змушений спалювати стратегічні резерви
Економіка Росії тріщить. Кремль змушений спалювати стратегічні резерви
Провокація Шойгу зазнала невдачі. Світ лише посилив санкції
Провокація Шойгу зазнала невдачі. Світ лише посилив санкції
Шантаж Путіна провалився. Світ лише посилюватиме санкції
Шантаж Путіна провалився. Світ лише посилюватиме санкції
Ракетний терор. Росія досягла прямо протилежного результату
Ракетний терор. Росія досягла прямо протилежного результату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
46K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8652
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8474
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8346
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7512
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту