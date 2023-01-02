Критична залежність. Росія йде на дно
Після повномасштабного вторгнення практично кожен пакет санкцій поглиблює розрізи економічної бази
На Росії частка імпортної продукції в сегменті верстатобудування досягає 90%, в електроніці – 85%, у програмному забезпеченні – 68%, у фармацевтиці – 64,9%.
Запчастини до Росії надходять у кількості 5-7% від необхідного, що веде до технічного канібалізму та катастрофи у багатьох сегментах.
Експерти роблять висновки, що вирішити проблему за рахунок імпортозаміщення неможливо, що веде до незворотних втрат.
«Технологічні» санкції, спрямовані проти можливості рашистської економіки розвиватися, були запроваджені ще з липня 2014 року. Після повномасштабного вторгнення практично кожен пакет санкцій поглиблює розрізи економічної бази. Аж до її руйнування до дна.
- Така ж критична залежність від світу у РФ і в улюбленій рашистами сфері – нафтогазовій. Рашисти на собі відчули, що це не світ не може без російських нафти і газу – а вони мають дедалі менше можливостей продавати свої ресурси. Тому Путін навіть підписав указ, який «дозволяє» знову платити за російський газ в іноземній валюті, відмовившись від сподівань «перевести партнерів на рублі». Чергова рашистська бульбашка луснула.
- Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
- Через вплив санкцій і вихід з країни-агресора закордонних компаній та інвесторів індекс московської біржі за 2022 рік впав на 43%.
- Протягом 2022 року з росії виїхали до 1 млн громадян – більше, ніж за всю холодну війну. При тому виїжджають люди з гідними доходами, бізнесмени, «креативний клас». Це далі знижує здатність економіки до відновлення.
- США розпочали полювання за прихованими активами родичів російських олігархів.
Ховати гроші ставатиме дедалі складніше.
І далі ж буде.
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