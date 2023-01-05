Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту

Рейнсалу: «Західні країни мають знайти способи використати заморожене російське майно для підтримки України»

У Естонії вважають необхідним ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту. Про це глава МЗС країни Урмас Рейнсалу заявив на урядовій пресконференції, передає Postimees.

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«Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю», – сказав Рейнсалу.

Також Рейнсалу зазначив, що Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України.

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Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії, яке передбачає механізм стелі цін на нафту, що перевозиться морем. Граничну ціну на російську нафту встановили на рівні $60 із можливістю змінити ціну у майбутньому.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу записав новорічне відеопривітання для українців. У ньому він висловив захоплення опором України російській агресії і пообіцяв подальшу підтримку.

До слова, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії.