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Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
фото ілюстративне

Рейнсалу: «Західні країни мають знайти способи використати заморожене російське майно для підтримки України»

У Естонії вважають необхідним ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту. Про це глава МЗС країни Урмас Рейнсалу заявив на урядовій пресконференції, передає Postimees.

«Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю», – сказав Рейнсалу.

Також Рейнсалу зазначив, що Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України. 

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії, яке передбачає механізм стелі цін на нафту, що перевозиться морем. Граничну ціну на російську нафту встановили на рівні $60 із можливістю змінити ціну у майбутньому.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу записав новорічне відеопривітання для українців. У ньому він висловив захоплення опором України російській агресії і пообіцяв подальшу підтримку.

До слова, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії. 

Читайте також: Ігри в ембарго. Росія зароблятиме на нафті попри санкції
Теги: нафта росія окупанти війна Естонія Україна

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