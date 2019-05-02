Пасажиропотік аеропорту «Львів» цьогоріч зріс вдвічі



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Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького Фото: Max Lichnov

За січень-квітень 2019 року пасажиропотік аеропорту зріс на 51,9%

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у квітні поточного року зріс на 48,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 155,2 тисячі пасажирів (у квітні минулого року - 104,7 тисячі пасажирів).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

Всього за цей період було здійснено 1475 рейсів, що на 30,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1129).

У цілому за січень-квітень 2019 року пасажиропотік аеропорту зріс на 51,9% порівняно з показником аналогічного періоду минулого року (345,4 тис. пасажирів) і досяг позначки 524,6 тисяч пасажирів.

Водночас зросла і кількість рейсів на 27,9% - з 3974 до 5081.

Раніше повідомлялося, що в Україні за січень-березень 2019 року в аеропортах пасажиропотік зріс на 21%.