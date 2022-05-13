Пенсії, субсидії та соцвиплати: чи вистачить грошей для всіх у травні

У Мінсоцполітики прозвітували про соцдопомоги й субсидії у травні

У більшості регіонів України кошти вже зараховано на банківські рахунки одержувачів або перераховано до «Укрпошти»

Міністерство соціальної політики України, попри воєнний стан, змогло вчасно профінансувати виплату пенсій, соцдопомог, пільг та субсидій за травень.

«Міністерством соціальної політики України на початку травня (2-3 травня) в повному обсязі профінансовано подані регіональними органами соціального захисту населення заявки щодо потреби у коштах для забезпечення виплат соціальних допомог, пільг та субсидій одержувачам за травень на загальну суму 8,0 млрд гривень», – йдеться у повідомленні міністерства.

Як повідомили у Мінсоцполітики, зазначена сума коштів спрямована в регіони структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для подальшого здійснення вказаних соціальних виплат.

Додається, що у більшості регіонів України кошти вже зараховано на банківські рахунки одержувачів або перераховано до «Укрпошти» для виплати готівки людям. В окремих регіонах відповідне фінансування триває.

«Таким чином, з урахуванням поточної ситуації в країні, кошти всім одержувачам вже найближчими днями надійдуть на рахунки, відкриті в установі уповноважених банків та через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або на персональні облікові записи одержувачів в АТ «Ощадбанк», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Тепер допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.