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    Кабмін назвав кількість держслужбовців, що звільнилися за час війни

    На початку травня в Україні було менше ніж 200 тисяч активних державних службовців - Кабмін назвав кількість держслужбовців, що звільнилися за час війни

    На початку травня в Україні було менше ніж 200 тисяч активних державних службовців

    У Кабміні пов'язують звільнення держслужбовців з військовими діями

    За час війни в Україні близько 6 тисяч державних службовців звільнилися з роботи. Більшість із них – це жінки, які виїхали з країни з дітьми. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону.

    «Станом на цей час є інформація про те, що протягом воєнного стану звільнилося близько 6 тисяч державних службовців. Мало це чи багато, важко сказати, як правило, це життєві процеси. Але в цьому випадку ми пов'язуємо ці звільнення саме з військовими діями, неможливістю виконання своїх обов'язків», – сказав Немчінов.

    Міністр також зазначив, що Національне агентство з питань державної служби провело моніторинг і встановило, що на початку травня в Україні було менше ніж 200 тисяч активних державних службовців.

    «Дуже багато державних службовців виконують свої обов'язки дистанційно. Особливо це стосується апаратів центральних органів виконавчої влади та підрозділів тих міністерств, які знаходяться в районах, де відбуваються безпосередньо бойові дії», – додав Немчинов.

    Нагадаємо, нещодавно голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що за чотири місяці фактична чисельність державної служби України скоротилася на 3,3 тисяч працівників і надалі зменшується. З урахуванням осіб, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною та частини мобілізованих держслужбовців цей показник, за даними, наявними в НАДС, сягає 5971 осіб.

    Кабінет міністрів України заборонив співробітникам держпідприємств та їхнім керівникам, які через війну стали біженцями, працювати віддалено за межами України. Це допускається лише у разі офіційно оформленого службового відрядження.

    Раніше повідомлялося, що Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну.

    Теги: росія окупанти державна служба війна Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін назвав кількість держслужбовців, що звільнилися за час війни