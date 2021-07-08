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    Пенсії українців перерахували: кому і на скільки

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    Українцям підвищили пенсії - Пенсії українців перерахували: кому і на скільки
    Українцям підвищили пенсії
    фото з відкритих джерел

    З 1 липня 2021 року в Україні проведено перерахунок пенсій

    З липня в Україні підняли пенсії в декількох категоріях. Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон України, який визначав мінімальні розміри пенсій по інвалідності та розмір мінімальних пенсій набув чинності з 1 липня.

    Як змінилися суми мінімальних пенсій по інвалідності

    I група

    • З числа потерпілих - з 2 781 гривні до 6 000 гривень
    • З числа ліквідаторів - з 3 337, 20 гривень до 6 000 гривень

    II група

    • З числа потерпілих - з 2 317,50 гривні до 4 800 гривень
    • З числа ліквідаторів - з 2966,40 гривні до 4 800 гривень

    III група

    • З числа потерпілих - з 2 039,40 гривень до 3700 гривень
    • З числа ліквідаторів - з 2 688,30 гривні до 3700 гривень

    Діти з інвалідністю тепер отримуватимуть не 1 854 гривні, а 3 700 гривень.

    Як змінилися пенсії для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

    Також встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I категорії. Розрахунок буде робитися в залежності від розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої виплачені страхові внески та тієї, яка враховується для нарахування пенсії за попередній рік.

    • Для I групи-10 340,35 гривні
    • Для II групи-8 272,28 гривні
    • Для III групи-6 204,21 гривні

    З 1 січня 2022 року зміниться порядок призначення пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для розрахунку враховуватиметься п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом з 1 січня відповідного року.

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    Джерело: rbc.ua

    Теги: економіка Пенсійний фонд пенсія
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    Пенсії українців перерахували: кому і на скільки