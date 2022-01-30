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    Пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі

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    Пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі

    Як зміняться пенсії військовиї у поточному році

    Пенсії військових – учасників бойових дій прив'язані до прожиткового мінімуму, тому у 2022 році підвищуватимуться як мінімум двічі. Також, 1 березня очікується індексація пенсій, під яку підпадуть і військові пенсіонери. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

    Надбавка до пенсії за статус учасника бойових дій становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних:

    • до 01.07.22 – 483,5 грн;
    • з 01.07.22 – 506,75 грн.;
    • з 01.12.2022 – 523,25 грн.

    Мінімальна пенсія з інвалідності внаслідок війни становить 650%, 525% та 360% прожиткового мінімуму для непрацездатних (залежно від групи інвалідності). У 2022 році виплати будуть на такому рівні:

    • до 01.07.22 – 12571 грн, 10153 грн, 6942,4 грн (для I, II, III групи);
    • з 01.07.22 – 13175,5 грн., 10641,75 грн., 7297,2 грн.;
    • з 01.12.2022 – 13604,5 грн., 10988,25 грн., 7534,8 грн.

    Мінімальна пенсія для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних, а саме:

    • до 01.07.2022 – 4061,4 грн;
    • з 01.07.22 – 4256,7 грн;
    • з 01.12.2022 – 4395,3 грн.

    До слова, Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня.

    Теги: пенсіонери військові Пенсійний фонд пенсія
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    Пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі