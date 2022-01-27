Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня

Пенсії та соціальні виплати незахищеними будуть підвищені з 1 березня

У Мінсоцполітики роз'яснили, як збільшаться пенсії з 1 березня 2022 року після індексації виплат. У проекті постанови міністерства пропонується збільшити пенсії за віком, а також виплати військовим, «чорнобильцям», людям з інвалідністю, а також найстаршим категоріям пенсіонерів (75 років і більше).

Таким чином, залежно від виду пенсії надбавка становитиме:

до страхових пенсій, призначених до 2019 року — 14% (в середньому 500 грн, але не менше 100 грн);

до пенсії військовим — 700 грн у середньому;

до мінімальних пенсій за інвалідністю «чорнобильцям» — 400 грн у середньому;

до пенсії особам 75−80 років — 456 грн;

до пенсії 80-річним та старшим — 570 грн.

Крім того, пропонується встановити:

доплату особам, які не потрапили під індексацію пенсій, — 135 грн на місяць;

мінімальну пенсію особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) — 2300 грн;

мінімальну пенсію непрацюючим особам без повного стажу — 2100 грн;

В рамках тієї ж ухвали пропонується збільшити:

допомогу на дитину в багатодітній сім'ї до 2100 грн (зараз 1700 грн);

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю — до 2100 грн (зараз 1934 грн).

Раніше повідомлялося, що виплату пенсії можуть скасувати: у Пенсійному фонді назвали причини.