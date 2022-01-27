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    Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня

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    Страхові пенсії, чорнобильцям та військовим підвищать з 1 березня - Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня
    Страхові пенсії, чорнобильцям та військовим підвищать з 1 березня
    фото з відкритих джерел

    Пенсії та соціальні виплати незахищеними будуть підвищені з 1 березня

    У Мінсоцполітики роз'яснили, як збільшаться пенсії з 1 березня 2022 року після індексації виплат. У проекті постанови міністерства пропонується збільшити пенсії за віком, а також виплати військовим, «чорнобильцям», людям з інвалідністю, а також найстаршим категоріям пенсіонерів (75 років і більше).

    Таким чином, залежно від виду пенсії надбавка становитиме:

    • до страхових пенсій, призначених до 2019 року — 14% (в середньому 500 грн, але не менше 100 грн);
    • до пенсії військовим — 700 грн у середньому;
    • до мінімальних пенсій за інвалідністю «чорнобильцям» — 400 грн у середньому;
    • до пенсії особам 75−80 років — 456 грн;
    • до пенсії 80-річним та старшим — 570 грн.

    Крім того, пропонується встановити:

    • доплату особам, які не потрапили під індексацію пенсій, — 135 грн на місяць;
    • мінімальну пенсію особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) — 2300 грн;
    • мінімальну пенсію непрацюючим особам без повного стажу — 2100 грн;

    В рамках тієї ж ухвали пропонується збільшити:

    • допомогу на дитину в багатодітній сім'ї до 2100 грн (зараз 1700 грн);
    • соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю — до 2100 грн (зараз 1934 грн).

    Раніше повідомлялося, що виплату пенсії можуть скасувати: у Пенсійному фонді назвали причини.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система пенсія
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    Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня