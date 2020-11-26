Пенсійний фонд повністю виплатив пенсії за листопад

Всього за листопад 2020 року на пенсії направлено 39,6 млрд гривень

25 листопада на фінансування пенсій листопада перераховано 1,5 млрд гривень

Пенсійний фонд України 25 листопада, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що 25 листопада на фінансування пенсій листопада перераховано 1,5 млрд гривень

Всього за листопад 2020 року на пенсії направлено 39,6 млрд гривень, що на 0,3 млрд гривень більше, ніж у жовтні (39,3 млрд гривень).

До слова, Пенсійний фонд назвав українців, які отримують найвищі пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає купівля стажу для виходу на пенсію.

Нагадаємо, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.