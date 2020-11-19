Пенсійний фонд назвав українців, які отримують найвищі пенсії

Станом на 1 жовтня 2020 року загальна кількість пенсіонерів складає 11 219 396 осіб

Колишні судді отримують в 15 разів більше за середній розмір пенсійної виплати

В Україні станом на 1 жовтня 2020 року загальна кількість пенсіонерів складає 11 219 396 осіб, а середній розмір пенсійної виплати ─ 3 410,60 гривень. Про це свідчать дані на сайті ПФУ.

Зазначається, що колишні судді отримують в 15 разів більше за середній розмір пенсійної виплати.

Згідно з даними ПФУ, виплати отримують:

пенсії за віком ─ 8 430 100 осіб, середня пенсія - 3 430,28 грн,

по інвалідності ─ 1 425 705 осіб, середня пенсія - 2 641,97 грн,

у зв'язку з втратою годувальника ─ 517 744 осіб, середня пенсія - 3 018,11 грн,

за вислугу років ─ 216 084 осіб, середня пенсія - 3 094,50 грн,

соціальні пенсії ─ 74 093 осіб, середня пенсія - 1 729,19 грн,

довічне грошове утримання суддів ─ 3 487 осіб, середня пенсія - 52 420,25 грн

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 552 183 осіб, середня пенсія 5 502,55 грн.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів у порівнянні з 1 липня виросла на 1 248,48 грн, в той час як середня пенсія в Україні підвищилась на 17,06 грн.

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Як повідомлялося, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 жовтня 2020 року отримували 335 655 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчає купівля стажу для виходу на пенсію.

Нагадаємо, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробило календар підвищення пенсій.