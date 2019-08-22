Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС - керівництво «Донбасенерго»



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Зниження ціни електроенергії для виробників на 14% поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні - Ларіонов

Внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення - ПАТ «Донбасенерго»

Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення.

Про це заявив комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку.

«Вважаємо неприпустимим впровадження таких цінових обмежень на ринку, що знизять ціну електроенергії для виробників на 14%, оскільки це поставить під сумнів подальше існування теплової генерації в Україні. Зазначені ініціативи приведуть до повного занепаду Слов'янської ТЕС і інших теплових електростанцій України, дефіциту потужності в енергосистемі з відповідними тяжкими наслідками для всієї країни», - йдеться на офіційному сайті ПАТ «Донбасенерго».

Керівництво компанії підкреслює, що в разі прийняття змін до price caps виробництво електроенергії Слов'янської ТЕС стане збитковим, оскільки антрацит, на якому працює станція, через відсутність його видобутку на контрольованій Україною території, повністю імпортується, а нові ціни ринку електроенергії не зможуть покривати витрати на її виробництво. В результаті ТЕС змушена буде зупинити свою роботу.

«Собівартість електроенергії Слов'янської ТЕС становить близько 1700 грн / МВт * год, а ціни на ринку після введення нових price caps складуть близько +1446 грн / МВт * год. Виходить, що Компанія буде отримувати близько 254 грн збитків на кожен МВт * год відпущеної електроенергії», - йдеться в повідомленні.

У компанії констатують, що внаслідок вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС 15 тисяч жителів прифронтового міста Миколаївка залишаться взимку без опалення, а енергосистема України втратить 750 МВт потужності. І закликають керівництво країни не допустити розвитку ситуації за таким сценарієм.

Нагадаємо, раніше представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що в команді президента вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані Рrice caps: нічну ціну підвищити на 10%, а денну знизити на 15-20%. Що, за його словами, може дати 9% зниження тарифу для кінцевого споживача.

Новий ринок електроенергії запущений в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до закону «Про ринок електричної енергії».