У Зеленського розказали, який переворот готують на ринку енергетики



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Герус наголошує, що загалом нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть

«Ми плануємо змінювати закон про ринок електроенергії, закон про НКРЕКП», - каже Герус

«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розповів, що нового вони готують на ринку енергетики.

За словами Геруса, команда президента збирається змінювати деякі закони.

«Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії та закон про НКРЕКП», - заявив «головний енергетик» Зеленського.

Герус наголошує, що загалом нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.

«Це питання не зупинки, а зміни моделі… Коли часто міняється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної моделі запровадити такі зміни, щоб ринок міг працювати на користь українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії», - зауважив представник президента в уряді.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Запущена жорстка конкуренція між виробниками – відтепер вони продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку, тобто ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП.

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