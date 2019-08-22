У держави заберуть 18 млрд грн і віддадуть Коломойському, - ексголова НКРЕКП



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21 серпня уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, що дасть можливість з 1 вересня знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів

Герус заявив, що вказані 18 млрд забирають у державних компаній, а ось зниження цін на електроенергію отримує його «роботодавець» - майже 30% промислового споживання група Приват

Знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів внаслідок зміни ПСО – це віддати гроші державних компаній Коломойському.

Про це написав ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву Андрія Геруса, що зниження цін на електроенергію для непобутових споживачів поверне в економіку 18 млрд грн. на рік.

«Представник Коломойського в уряді заявив, що зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 млрд.грн. Що приховав він в цій заяві? Вказані 18 млрд забирають у державних компаній, а ось зниження цін на електроенергію отримує його «роботодавець» - майже 30% промислового споживання група Приват. Хоче змусити ще й приватні компанії субсидувати Приват (за прикладом державних)», - написав Вовк.

На думку ексголови НКРЕКП, цим рішенням Ігорю Коломойському фактично віддадуть 18 млрд грн. замість того, щоб інвестувати їх в економіку.

«Забрали в держави 18 млрд грн та віддали Коломойському, а не економіці», - констатував Вовк.



Нагадаємо, 21 серпня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, що дасть можливість з 1 вересня знизити вартість електроенергії для непобутових споживачів. Згідно з рішенням уряду, 35% електроенергії, що виробляє підприємство «Укргідроенерго», продаватиметься за спецзобов'язаннями, замість 20% як раніше. Це дасть змогу знизити ціну на електроенергію на 21 копійку за кіловат-годину.



Представник президента в уряді Андрій Герус 22 серпня заявив, що внесені Кабінетом міністрів зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань дозволять знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів на 10-11% з 1 вересня і повертають в економіку близько 18 млрд грн на рік.