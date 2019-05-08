Голова АМКУ: заяви про монополізацію ринку через покупку ДТЕК обленерго - безглузда брехня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, що усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництво електроенергії

ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанїї-постачальники.

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв назвав нісенітницею та відвертою брехнею заяви політиків щодо монополії ДТЕК через придбання акцій «Київобленерго» та «Одессаобленерго». Про це Терентьєв заявив у відео-інтерв`ю Politeka.

За словами Терентьєва, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанїї-постачальники.

«Придбавав лише частину активів, пов’язаних з діяльністю оператора системи розподілу. Тобто, це виключно мережа, що жодним чином не займається постачанням електричної енергії на території Київської області і на території Одеської області. Тобто, монополізація в цьому випадку жодного ринку не відбувається», - сказав Терентьєв.

Голова АМКУ підкреслив, що обленерго є природніми монополіями на відповідних територіях. Їх придбання жодним чином не впливає на конкуренцію, адже в цьому сегменті її немає та не може бути. Саме тому діяльність природні монополій повністю контролюється відповідними державними органами, зокрема, НКРЕКП через ліцензійні умови.

«Що таке є обленерго чи оператор системи розподілу? Це мережа, яка знаходиться в межах певної територіальної одиниці. Цей бізнес є так званою природною монополією. Тобто, немає сенсу економічного дублювати створення нової повторної мережі розподілу газу. Це є регульований ринок, який знаходиться в стані природної монополії апріорно, 100%, завжди. І придбання одним суб'єктом додаткової мережі в іншому регіоні не призводить до створення монополізації певного національного ринку, оскільки ці ринки апріорно територіальні, і вони не повинні плюсуватися один до іншого», - підкреслив Терентьєв.

Придбання природніх монополій як-то обленрего голова АМКУ порівняв з придбанням ліфту у сусідньому будинку. «В одному багатоквартирному будинку є ліфт і в іншому багатоквартирному будинку є ліфт. Якщо один суб'єкт придбав один ліфт і придбав другий ліфт, він не монополізував ліфти. Оскільки один ліфт є певним економічним благом в межах лише одного будинку. Так само і мережі розподілу», - пояснив Терентьєв.

За його словами, перед наданням відповідного дозволу АМКУ опитав учасників ринку, органи влади, громадські асоціації та організації. Ніхто жодних заперечень не висловив, за виключенням одного листа від Андрія Геруса, Сергія Лещенко та Вікторії Войцицької. Автори вбачали в даному рішенні монополізацію ринку електропостачання, однак ДТЕК взагалі не купував компанії-постачальники. «Якщо показати, про що саме йшла мова в цій концентрації, то стає очевидним, що цей лист є просто необґрунтованою політичною заявою», - заявив Терентьєв.

Нагадаємо, 25 квітня Антимонопольний комітет України більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Дані компанії є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях та не здійснюють постачання електроенергії. Діяльність операторів системи розподілу повністю регулюється НКРЕКП.

Надаючи дозвіл на концентрацію, АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, що усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництво електроенергії.