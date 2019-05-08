Придбання ДТЕК акцій двох обленерго не веде до зниження конкуренції — експерт



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ДТЕК придбала лише частину активів, яка пов'язана з діяльністю системи розподілення електроенергії й монополізації ринку не відбувається

Придбання пакетів акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго» є концентрацією компаній, які займаються транспортування електроенергії,- Корольчук

Рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) надати дозвіл компанії ДТЕК на придбання «Київобленерго» та «Одесаобленерго» не становить загрози ринку та не впливає на конкуренцію. Про це в ефірі 112 каналу заявив член Наглядової Ради інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Голова Юрій Терентьєв (голова АМКУ — ред.) просто підтверджує вже той факт, що купівля цих двох об'єктів, обленерго не становить загрози ринку, тобто, не відбувається ніякої монополізації», - повідомив Корольчук.

Він зауважив, що в рамках реформи роздрібного ринку електроенергії, що стартувала 1 січня 2019 року, проведено розділення обленерго на компанії-оператори системи розподілення електроенергії та компанії-постачальники електроенергії. Придбання пакетів акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго» є концентрацією компаній, які займаються транспортування електроенергії.

«Традиційно у населення є обленерго в уявленні, що це і продаж електроенергії, і транспортування. Ні, в даному випадку у нас відбулася реформа ринку електроенергії, підприємства розділилися. І відповідно мова йде про те, що ДТЕК купує якраз компанії, що транспортують електроенергію. Вони не мають відношення до продажу електроенергії», - вважає Корольчук.

Раніше голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що компанія ДТЕК придбала лише частину активів, яка пов'язана з діяльністю системи розподілення електроенергії й монополізації ринку не відбувається.

Нагадаємо, АМКУ на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» на придбання 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго» та 16,77% АТ «Одесаобленерго».

Законом України «Про ринок електричної енергії» оператори системи розподілення електроенергії (ОСР), якими є ПрАТ «Київобленерго» і АТ «Одесаобленерго», заборонено здійснювати діяльність з постачання електричної енергії.