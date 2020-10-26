Перерахунок пенсій у грудні: хто буде отримувати більше



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У перший місяць зими буде проведено перерахунок пенсійних виплат

В Україні у грудні 2020 року проведуть перерахунок максимальної і мінімальної пенсії. Її підвищать на 57 і 570 грн відповідно.

Відбудеться також підвищення доплат за стаж понад норму, пише «Обозреватель».

З 1 грудня 2020 року:

мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн ,

, максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

Зараз надбавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через два місяці вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують як мінімум 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть трохи збільшитися.

Максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і «білою» зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

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