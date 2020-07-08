Перезавантаження роботи Укртрансбезпеки дозволить зберегти наші дороги, - радниця Криклія



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Комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion мають захистити українські дороги від руйнування

«Вже розпочато влаштування комплексів ГВК, які будуть працювати по принципу автофіксації»

В Україні розпочали влаштовувати перші комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі») для захисту доріг від руйнування. Разом з тим, під керівництвом Міністра інфраструктури України Владислава Криклія триває перезавантаження роботи Укртрансбезпеки задля забезпечення посиленого габаритно-вагового контролю на дорогах. Про це повідомила його радниця та громадська діячка Яніка Мерило на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Вже розпочато влаштування комплексів ГВК, які будуть в майбутньому працювати по принципу автофіксації, як зараз із перевищенням швидкості. Фура проїжджатиме, на дорозі встановлюється ваговий контроль і автоматично надсилається штраф за перевантаження. Але поки проводиться ця робота та вносяться відповідні зміни в законодавство, дороги теж потрібно зберігати. Тому під керівництвом Міністра Владислава Криклія та новим в.о. голови Укртрансбезпеки Микитою Лагуніним триває перезавантаження роботи цієї служби», - написала вона.

Серед необхідних кроків, які впроваджуються вже зараз командою Криклія в рамках перезавантаження діяльності Укртрансбезпеки, радниця Міністра відмітила:

збільшення штату інспекторів Укртрансбезпеки та рівня їх заробітної плати, щоб здійснювати цілодобові перевірки ГВК як на основних трасах, так і на об'їзних шляхах, які часто використовують порушники;

посилення контролю за роботою територіальних органів Укртрансбезпеки;

закупівлю нових і ремонт існуючих комплектів підкладних вагів для зважування;

введення додаткового контролю за роботою інспекторів із забезпеченням їх нагрудними камерами для запису перевірок;

мінімізацію людського фактора через впровадження центральної системи для збору інформації з пунктів ГВК.

«Як не дивно, але в цьому всьому є реальна інноваційна складова, щоб зробити WIM за кращими світовими практиками, центральну систему моніторингу і постійну можливість отримувати інформацію з доріг в реальному часі (big data)», - підсумувала Яніка Мерило.