Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
Українська енергетика має адаптувати своє законодавство до європейських вимог, заявив Соколовський
фото: depositphotos.com

Підвищення прайс-кепів є необхідним кроком для інтеграції з європейським енергоринком – Соколовський

Україна має адаптувати своє законодавство до європейських вимог і поступово відмовлятися від жорстких цінових обмежень на ринку електроенергії. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

За його словами, Регулятор уже зробив перший крок назустріч лібералізації – підняв граничні ціни у вечірні години, коли попит найбільший.

«У нас буквально приблизно два місяці тому наш регулятор НКРЕКП прийняли рішення про підвищення прайс-кепів в пікові години. Це вечірні в першу чергу години до 15 тисяч на ринку на добу наперед», – зазначив Соколовський.

Він наголосив, що цей крок – частина ширшого процесу зближення з європейськими правилами.

«Дивіться, ми входимо в систему європейського законодавства. В нас немає іншого шляху, згідно з європейським законодавством там фактично прайс-кепів і немає. Там є технічне обмеження, але ж вони настільки високі, що можна говорити, що там немає прайс-кепів», – пояснив експерт.

Окремо він підкреслив важливість підготовки до маркет-каплінгу – повного об’єднання ринків електроенергії України та ЄС.

«Ми активно готуємося до так званого маркет каплінга. Тобто, це має бути, якщо все нормально буде десь в 27-му році ми об'єднуємо повністю наші енергосистеми, ми маємо привести наше законодавство до законодавства Євросоюзу. Якщо ми цього не зробимо, то відповідно ми не зможемо об’єднати наші енергосистеми і впровадити маркет каплінг», – наголосив Соколовський.

Він також звернув увагу на технічні передумови майбутньої інтеграції – будівництво інтерконекторів, що дозволять наростити обсяги перетоку електроенергії.

«Є технічне питання – це інтерконектори, які треба будувати для того, щоб більше можливостей було», – додав він.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова заявила, що обмеження на ринку електроенергії, зокрема граничні ціни, залишаються одним із ключових факторів, що впливають на імпорт та формування ціни в Україні.

Теги: НКРЕКП імпорт енергетика електроенергія

