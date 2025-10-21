Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
Експерт звернув увагу, що поточна цінова політика на електроенергію потребує перегляду
фото: depositphotos.com

Прайс-кепи стримують розвиток імпорту електроенергії з ЄС – Немчинов

Обмеження граничних цін на електроенергію в Україні залишається одним із ключових бар’єрів для збільшення імпорту з країн ЄС, попри технічну готовність енергосистеми. Про це заявив віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

«З фізичної точки зору, з технічної, на сьогодні в нас перетинів достатньо. І на сьогодні імпорт, який ми отримуємо, ми використовуємо менше 20% від фізичної можливості», – зазначив експерт.

За його словами, причиною цього є, зокрема, чинні прайс-кепи, які обмежують можливість трейдингу.

«Те, що ви кажете про прайс-кепи, – це одна з таких перепон, яка заважає робити імпорт більшим. На цьому тижні ціни в Європі відрізнялись від цін в Україні майже в два рази, і ціна в Європі була вища, ніж прайс-кепи, які встановлені в нас в пікові години. Тому, безумовно, стимулу для імпорту з точки зору трейдингу немає жодного. Тобто ти повинен купити дорожче, ніж можеш продати. Зрозуміло, що як бізнес, як трейдинг – це не працює», – пояснив Немчинов.

Він підкреслив, що імпорт зараз економічно вигідний лише для окремих великих промислових споживачів, які прагнуть гарантувати безперебійне енергопостачання.

«Тільки безпосередньо великий споживач, якесь промислове підприємство, яке хоче себе забезпечити, умовно, стовідсотково електричною енергією і не потрапляти в графіки відключень, вони можуть купити цю дорогу електричну енергію, яка дорожча майже в два рази, ніж на ринку України», – додав він.

Водночас експерт звернув увагу, що поточна цінова політика потребує перегляду, адже саме прайс-кепи фактично обмежують обсяг електроенергії, яка могла б надходити на український ринок з ЄС.

«Наявність таких прайс-кепів на сьогодні стримує наповнення ринку України електричною енергією», – підсумував Немчинов.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що підвищення граничних цін на електроенергію у пікові години дало змогу стабілізувати ринок і створило умови для більш активного використання імпорту.

Читайте також:

Теги: імпорт бізнес ринок енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Орбан грає на боці Росії, а не миру
Чому Будапешт? Зеленський пояснив, яку гру веде Орбан
Вчора, 10:25
Леонід Грач
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації
18 жовтня, 18:15
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
10 жовтня, 02:00
Дев’ятий контейнер з Нової Зеландії прибуде до України з медичною та гуманітарною підтримкою
Українці з Нової Зеландії відправили допомогу для ЗСУ та лікарень
9 жовтня, 17:45
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
8 жовтня, 14:37
Психологічно Захід готовий воювати проти РФ?
Чому Москва провокує НАТО: дві ключові причини
4 жовтня, 18:10
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
1 жовтня, 14:31
Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу»
Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини
22 вересня, 16:34
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25

Економіка

Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України
ДТЕК став одним з найкращих роботодавців України
Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави
Суд за нерухомість в курортному Моршині. Державна компанія пішла в суді проти… держави
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua