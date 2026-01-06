Підвищення тарифів на вантажі «Укрзалізниці» призведе до скорочення обсягів перевезень – директор GMK Center

«Укрзалізниця» втрачає обсяги перевезень, підвищення вантажних тарифів пришвидшить цей процес – експерт

Плани «Укрзалізниця» щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення несуть ризики для промисловості й економіки загалом, адже можуть призвести до подальшого падіння обсягів перевезень. Про це повідомив директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» підвищити тариф на вантажні перевезення на 40%.

Ключовою проблемою «Укрзалізниці» він називає скорочення вантажної бази: за підсумками 11 місяців минулого року перевезення залізної руди, одного з найбільших вантажів для «Укрзалізниці», уже зменшилися на 7%.

«У наступному році може бути ще мінус 10% вантажообігу «Укрзалізниці». У наступному – ще мінус 5 до цих 10%. Тобто, буде зменшення вантажної бази «Укрзалізниці». Вони можуть піднімати тарифи скільки завгодно, але вантажів стає менше. Якщо ви піднімаєте вартість перевезень, але вантажів стає менше, то ви не зможете отримати більше грошей. Це математика», - зауважив експерт.

Він також звернув увагу на ризик відтоку зернових вантажів, які становлять 30–40% перевезень «Укрзалізниці»: за його словами, у разі підвищення тарифів зернотрейдери можуть перейти на автомобільний транспорт, як це вже неодноразово відбувалося раніше. Це ще більше скоротить вантажообіг залізниці.

Як відомо, «Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр.