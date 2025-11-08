Головна Країна Події в Україні
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися
Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59

В Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на національну енергетичну компанію «Укренерго».

У компанії зазначили, що 8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі дію графіків відключення світла продовжили аж до кінця доби. А 9 листопада графіки будуть діяти усю добу.

Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.

Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

