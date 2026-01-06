Туреччина залишається ключовим ринком збуту української сої

Туреччина ключовий партнер України у поставках сої на зовнішні ринки

Українська соя користується стабільним попитом на турецькому ринку

У грудні експорт сої становив 202.6 тис. т. Логістично він був зосереджений переважно на морських маршрутах, які акумулювали 61% обсягів (123.6 тис. т). Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

Основна частина морських поставок була спрямована до Туреччини, яка залишається ключовим ринком збуту української сої.

Залізничні перевезення сформували 36% експорту (72.9 тис. т) та забезпечили основний потік продукції до країн Європейського Союзу, зокрема до великих переробних центрів у Нідерландах, Німеччині та Франції.

Автомобільний транспорт забезпечив лише 3% експорту (6.1 тис. т) і використовувався переважно для коротких маршрутів до сусідніх країн ЄС.

Ціни на сою знизилися за всіма напрямками. Морський експорт продемонстрував зниження на $3, напрямок переробки – на $2.

Спотовий індекс ціни сої ГМО з поставкою CPT-порт на експорт у горизонті 30 днів знизився до $422 без ПДВ. Напрямок переробки: спотовий індекс ціни сої ГМО для переробки знизився до $457 із ПДВ.

Нагадаємо, світовий попит на соєву олію продовжує зростати, і суттєве збільшення закупівель соєвої та пальмової олій у серпні-жовтні 2025 року повністю компенсувало скорочення імпорту соняшникової олії. За оцінками аналітиків, загальний обсяг імпорту трьох ключових видів рослинних олій у світі зріс приблизно на 1,2 млн тонн за цей період.

Україна у січні – листопаді 2025 року відправила на експорт 185 тонн баранини і козлятини. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.