Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж
фото: Уніан (ілюстративне)

Україна отримала шостий пакет допомоги від Литви

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж», – йдеться у повідомленні.

Міненерго додає, що передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати роботу мереж та підтримувати стабільне електропостачання для споживачів.

«Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство.

Зауважимо, завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Теги: Литва Міненерго енергетика

