Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group

Павленко наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми

Олена Павленко: Нинішня ситуація фактично не залишає простих рішень

Україна опинилася перед складним вибором у питанні цінових обмежень на ринку електроенергії: або зберігати нижчу ціну, але ризикувати дефіцитом ресурсу та аварійними відключеннями, або підвищувати прайс-кепи й забезпечувати імпорт електроенергії з ЄС. Про це заявила президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко.

За її словами, нинішня ситуація фактично не залишає простих рішень. «Фактично, ми зараз опинилися в ситуації: або ми можемо імпортувати електроенергію, яка іноді може бути дорожчою, і в нас буде ця електроенергія, але за вищою ціною; або ми не будемо імпортувати електроенергію, тому що вона задорога, але тоді питання, що в нас недостатньо ресурсу для себе», – пояснила Павленко.

Вона наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми. «Те, що залишилося, ця генерація, як нам правильно розподіляти і чи готові ми жити далі в умовах постійних аварійних відключень», – зазначила експертка.

На цьому тлі уряд, за словами Павленко, поступово змінює підхід до цінових обмежень.

«Те, що ми спостерігаємо, уряд повільно погоджується з фактом, що, окей, ми будемо піднімати те, що ви називаєте прайс-кепи, будемо повільно збільшувати стелю ціни на електроенергію», – сказала вона.

Мета такого підходу – забезпечити можливість імпорту електроенергії з Європейського Союзу навіть за вищими цінами.

«Для того, щоб, якщо є можливість імпортувати цю дорожчу електроенергію з країн Європейського союзу, добре, давайте ми будемо її імпортувати і будемо використовувати її в Україні», – підкреслила Павленко.

Раніше директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що Україна має повністю відмовитися від цінових обмежень на ринку електроенергії, тому що ринкові механізми несумісні з будь-яким типом цінових обмежень.