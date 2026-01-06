Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group
Павленко наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми
фото: depositphotos.com

Олена Павленко: Нинішня ситуація фактично не залишає простих рішень

Україна опинилася перед складним вибором у питанні цінових обмежень на ринку електроенергії: або зберігати нижчу ціну, але ризикувати дефіцитом ресурсу та аварійними відключеннями, або підвищувати прайс-кепи й забезпечувати імпорт електроенергії з ЄС. Про це заявила президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко.

За її словами, нинішня ситуація фактично не залишає простих рішень. «Фактично, ми зараз опинилися в ситуації: або ми можемо імпортувати електроенергію, яка іноді може бути дорожчою, і в нас буде ця електроенергія, але за вищою ціною; або ми не будемо імпортувати електроенергію, тому що вона задорога, але тоді питання, що в нас недостатньо ресурсу для себе», – пояснила Павленко.

Вона наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми. «Те, що залишилося, ця генерація, як нам правильно розподіляти і чи готові ми жити далі в умовах постійних аварійних відключень», – зазначила експертка.

На цьому тлі уряд, за словами Павленко, поступово змінює підхід до цінових обмежень.

«Те, що ми спостерігаємо, уряд повільно погоджується з фактом, що, окей, ми будемо піднімати те, що ви називаєте прайс-кепи, будемо повільно збільшувати стелю ціни на електроенергію», – сказала вона.

Мета такого підходу – забезпечити можливість імпорту електроенергії з Європейського Союзу навіть за вищими цінами.

«Для того, щоб, якщо є можливість імпортувати цю дорожчу електроенергію з країн Європейського союзу, добре, давайте ми будемо її імпортувати і будемо використовувати її в Україні», – підкреслила Павленко.

Раніше директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що Україна має повністю відмовитися від цінових обмежень на ринку електроенергії, тому що ринкові механізми несумісні з будь-яким типом цінових обмежень.

Читайте також:

Теги: імпорт електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
30 грудня, 2025, 14:33
Трьом особам оголосили підозру
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 млн грн
29 грудня, 2025, 13:54
Відкладення нових тарифів є останнім сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року
23 грудня, 2025, 17:28
Японія повертає до роботи найбільшу АЕС світу
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
22 грудня, 2025, 09:53
Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією через обстріл України
6 грудня, 2025, 18:08
США знизили мита на італійську пасту
США знизили мита на італійську пасту
2 сiчня, 03:17
Терехов закликав говорити чесно про те, що борги підприємств, які постачають людям тепло і гарячу воду, і так ростуть
«Не добивайте тих, хто тримає економіку»: Терехов засудив плани підвищити тариф на розподіл газу
30 грудня, 2025, 16:38
Гендиректор ДТЕК заявив, що чим далі, тим стає дедалі складніше проводити відновлення
Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців
24 грудня, 2025, 17:22
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
Вчора, 12:44

Економіка

Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group
Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group
«Безглузде і небезпечне рішення». Тимошенко б'є на сполох через плани запровадити 20% ПДВ для малого бізнесу
«Безглузде і небезпечне рішення». Тимошенко б'є на сполох через плани запровадити 20% ПДВ для малого бізнесу
Туреччина залишається ключовим ринком збуту української сої
Туреччина залишається ключовим ринком збуту української сої
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
Голова Спілки виробників будматеріалів: Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення
Голова Спілки виробників будматеріалів: Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення
Стратегічна сировина лишиться в Україні: уряд заборонив у 2026 році експорт металобрухту та необробленої деревини 
Стратегічна сировина лишиться в Україні: уряд заборонив у 2026 році експорт металобрухту та необробленої деревини 

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua