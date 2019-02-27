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    Економіка та фінанси

    Підвищення вартості проїзду в Харкові: в АМКУ знайшли порушення

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    &nbsp;Інформація про необґрунтоване збільшення тарифів направлена до прокуратури Харківської області, - АМКУ - Підвищення вартості проїзду в Харкові: в АМКУ знайшли порушення
     Інформація про необґрунтоване збільшення тарифів направлена до прокуратури Харківської області, - АМКУ

    Рішення про збільшення вартості проїзду не відповідало порядку формування тарифів, - АМКУ

    Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визнало економічно необґрунтованим підвищення вартості проїзду в метрополітені Харкова з 5 до 8 гривень за поїздку. Про це в середу, 27 лютого, повідомляє прес-служба відомства.

    В АМКУ відзначили, що рішення про збільшення вартості проїзду не відповідало порядку формування тарифів.

     «У ході перевірки економічного обґрунтування встановлення нової вартості проїзду територіальним відділенням Антимонопольного комітету України попередньо встановлено, що в калькуляції включені витрати, не пов'язані з наданням послуг з перевезення пасажирів і суперечать Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженому наказом Міністерства транспорту і зв'язку України», - зазначають у відомстві.

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    Також повідомляється, що інформація про необґрунтоване збільшення тарифів направлена до прокуратури Харківської області.

    Раніше виконком Харківської міськради ухвалив рішення підвищити із 7 лютого вартість проїзду в метрополітені. У лютому Харківський окружний адміністративний суд призупинив рішення виконкому Харківської міської ради про підвищення тарифів на проїзд в метрополітені, трамваях і тролейбусах. Згідно з рішенням суду, вартість проїзду в метрополітені з 20 лютого повинна була повернутися до п'яти грн, в трамваях і тролейбусах - до чотирьох грн.

    Нагадаємо, 27 лютого депутати Харківської міськради підтримали рішення виконкому про встановлення нових тарифів на проїзд в електротранспорті.

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