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    Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки, - експерт

    За прогнозами експерта, з $2-3 млрд, які НАК «Нафтогаз України» щорічно заробляє на транзиті, після старту «Північного потоку-2» залишиться лише $300-500 млн
    Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому». Як відомо, за даними НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, нині Україна щорічно заробляє на транзиті від $2
    • Вчора, 19:39
    • Розсилка
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    За прогнозами експерта, з $2-3 млрд, які НАК «Нафтогаз України» щорічно заробляє на транзиті, після старту «Північного потоку-2» залишиться лише $300-500 млн

    Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому».

    Як відомо, за даними НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, нині Україна щорічно заробляє на транзиті від $2 до $3 млрд протягом останніх років в залежності від обсягу транзиту та ціни на газ.

    Гончар зазначає, що з цих надходжень залишиться, грубо кажучи, $300-500 млн.

    За його словами, їх не вистачатиме для підтримання усієї ГТС у функціональному стані.

    «Тоді ГТС перетвориться на проблему, яка генерує збитки, а не приносить прибутки», - резюмував експерт.

    Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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