Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки, - експерт

За прогнозами експерта, з $2-3 млрд, які НАК «Нафтогаз України» щорічно заробляє на транзиті, після старту «Північного потоку-2» залишиться лише $300-500 млн

Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому». Як відомо, за даними НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, нині Україна щорічно заробляє на транзиті від $2



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Гончар

За прогнозами експерта, з $2-3 млрд, які НАК «Нафтогаз України» щорічно заробляє на транзиті, після старту «Північного потоку-2» залишиться лише $300-500 млн

Після старту «Північного потоку-2» українська ГТС генеруватиме збитки. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, за даними НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, нині Україна щорічно заробляє на транзиті від $2 до $3 млрд протягом останніх років в залежності від обсягу транзиту та ціни на газ.

Гончар зазначає, що з цих надходжень залишиться, грубо кажучи, $300-500 млн.

За його словами, їх не вистачатиме для підтримання усієї ГТС у функціональному стані.

«Тоді ГТС перетвориться на проблему, яка генерує збитки, а не приносить прибутки», - резюмував експерт.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Читайте також матеріали «Главкома»:

Михайло Гончар: «Ключ» до «Північного потоку-2» лежить у Вашингтоні

«Нафтогаз» збирає гроші на інформкампанію на Заході проти будівництва «Північного потоку-2» (документ)

Транзиту – труба? Чи зможе Україна зупинити Nord Stream-2