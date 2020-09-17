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    Економіка та фінанси

    Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, – Гетманцев

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    Плани уряду підвищити збори суперечать Податковому кодексу, – Гетманцев

    Законопроєкт про «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» передбачає понад 10 випадків підвищення ставок і податків

    Плани Кабінету міністрів підвищити цілий ряд податків – екологічний податок, підвищення ЄСВ з малих підприємців з ФОБів, а також збільшення ставок з інших податків, - суперечать пункту 4.1.9.з Податкового кодексу України, який передбачає фундаментальний принцип податкового законодавства – стабільність. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    Він уточнив, що проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу Кабінет міністрів вже погодив, і збирається подати його до Верховної Ради.

    «Консультації з Комітетом чи з депутатами Верховної Ради щодо цього законопроекту попередньо не проводилися. Я хочу, щоб колеги зважили на це, коли ми будемо його розглядати», - наголосив Гетманцев.

    Нагадаємо, законопроєкт про «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який затвердив уряд, передбачає понад 10 випадків підвищення ставок і податків. Серед них - підвищення єдиного соціального внеску для працюючих ФОПів, підвищення акцизів на спирт і пиво, збільшення екологічного податку втричі для викидів СО2 та скасування мораторію на податкові перевірки і перевірки по ЄСВ, який був введений на час карантину.

    уряд спирт Данило Гетманцев
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