Міжнародні IT компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи, – Милованов

Міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування

Президент КШЕ (Київської школи економіки) і радник глави офісу президента Тимофій Милованов вважає, що деякі міжнародні ІТ-компанії не поспішають відкривати свої офіси в Україні, тому що вони часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи. Про це він це він заявив в інтерв’ю виданню Thepage.

«Для українців така система працевлаштування є прийнятною, а для деяких міжнародних компаній – ні, тому що вони вважають систему ФОПів сірою», – заявив він.

За його словами, міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування. А такі умови вигідні українським компаніям, які вже працюють на ринку, але не вигідні іноземним компаніям, які хочуть сюди зайти. «Врешті-решт міжнародні компанії програють у конкурентній боротьбі тим, хто цим не переймається», – зазначив Милованов.

«Коли я був міністром економіки, зустрічався з представниками компанії Samsung. З тієї розмови я пам’ятаю, що українська філія теж скаржився на поширену в Україні модель залучення працівників з числа ФОПів.

З огляду на цю практику, такі компанії зазвичай приймають рішення розвиватися в інших країнах. Їм вигідніше створювати робочі місця в польських R&D-центрах, ніж в Україні. Samsung, на жаль, не єдиний такий приклад», – резюмував радник глави ОП.

Нагадаємо, Милованов прокоментував звільнення працівниці ЦВК. Він зазначив, що цькувати людей за сексуальну іграшку неприйнятно.