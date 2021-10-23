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    Економіка та фінанси

    Міжнародні IT компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи, – Милованов

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    &laquo;ІТ-сфера в Україні має чималий потенціал зростання й відчуває певний дефіцит професійних кадрів та інвестицій&raquo; &ndash; Милованов - Міжнародні IT компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи, – Милованов

    «ІТ-сфера в Україні має чималий потенціал зростання й відчуває певний дефіцит професійних кадрів та інвестицій» – Милованов

    Фото з відкритих джерел

    Міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування

    Президент КШЕ (Київської школи економіки) і радник глави офісу президента Тимофій Милованов вважає, що деякі міжнародні ІТ-компанії не поспішають відкривати свої офіси в Україні, тому що вони часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи. Про це він це він заявив в інтерв’ю виданню Thepage.

    «Для українців така система працевлаштування є прийнятною, а для деяких міжнародних компаній – ні, тому що вони вважають систему ФОПів сірою», – заявив він.

    За його словами, міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування. А такі умови вигідні українським компаніям, які вже працюють на ринку, але не вигідні іноземним компаніям, які хочуть сюди зайти. «Врешті-решт міжнародні компанії програють у конкурентній боротьбі тим, хто цим не переймається», – зазначив Милованов.

    «Коли я був міністром економіки, зустрічався з представниками компанії Samsung. З тієї розмови я пам’ятаю, що українська філія теж скаржився на поширену в Україні модель залучення працівників з числа ФОПів.

    З огляду на цю практику, такі компанії зазвичай приймають рішення розвиватися в інших країнах. Їм вигідніше створювати робочі місця в польських R&D-центрах, ніж в Україні. Samsung, на жаль, не єдиний такий приклад», – резюмував радник глави ОП.

    Нагадаємо, Милованов прокоментував звільнення працівниці ЦВК. Він зазначив, що цькувати людей за сексуальну іграшку неприйнятно.

    Теги: модель Тимофій Милованов радник
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    Міжнародні IT компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи, – Милованов