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    Податкова амністія: які відомості міститимуться у добровільній декларації

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    За допомогою податкової амністії влада планує залучити додаткові кошти - Податкова амністія: які відомості міститимуться у добровільній декларації
    За допомогою податкової амністії влада планує залучити додаткові кошти
    фото з вдкритих джерел

    Одноразове добровільне декларування запроваджено з 1 вересня поточного року

    В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, подання якої передбачене Законом України, ухваленим 15 червня, відображаються відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у м. Києві.

    Зокрема, у документі мають міститися прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків декларанта, або, у визначених Податковим кодексом України випадках – серія та номер паспорта громадянина України.

    Також формою одноразової добровільної декларації передбачено зазначення декларантом своєї податкової адреси (місця проживання).

    Зазначимо, що форма та порядок заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 439.

    Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

    Нещодавно голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев розповів, що у подальшому українців перевірятимуь на відповідність їх статків офіційним доходам.

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    Теги: податки декларація амністія Данило Гетманцев Державна податкова служба
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    Податкова амністія: які відомості міститимуться у добровільній декларації