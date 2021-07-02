Починаючи з січня, податків зібрано у півтора рази більше, ніж торік

На +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше

Порівняно з аналогічним періодом минулого 2020 року, протягом січня-червня нинішнього 2021 року Державна податкова служба України забезпечила надходження до державного бюджету на +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше. Про це 1 липня сповістила пресслужба відомства.

На сайті Податкової служби, зокрема, наводяться такі показники.

Червень 2021 року:



індикатив — 47,9 млрд грн,

факт — 50,8 млрд грн.

Перевиконання: +2,9 млрд грн,

до минулого року: -38,3 млрд грн, або -43,0%

(без врахування ЧЧП та дивідендів +10,9 млрд грн, або +40,7%).



у т.ч. ПДВ:

індикатив (сальдо) — 10,2 млрд грн,

факт — 10,8 млрд грн.

Перевиконання: +0,6 млрд грн, або +5,8%,

до минулого року: +2,2 млрд грн, або +26,3%.

Січень-червень 2021 року:

індикатив — 273,9 млрд грн,

факт — 291,0 млрд грн.

Перевиконання: +17,0 млрд грн,

до минулого року: +21,2 млрд грн, або +7,9%.

У т.ч. ПДВ (за січень-червень):

індикатив (сальдо) – 66,3 млрд грн,

факт — 72,5 млрд грн.

«Перевиконання: +6,2 млрд грн, або +9,4%, до минулого року: +23,8 млрд грн, або у 1,5 раза більше!», — наголошують українські податківці.

Нагадаємо, в Україні збираються підвищити податки.

Сьогодні, 2 липня, відзначається щорічний День податківця.

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