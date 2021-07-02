Починаючи з січня, податків зібрано у півтора рази більше, ніж торік
На +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше
Порівняно з аналогічним періодом минулого 2020 року, протягом січня-червня нинішнього 2021 року Державна податкова служба України забезпечила надходження до державного бюджету на +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше. Про це 1 липня сповістила пресслужба відомства.
На сайті Податкової служби, зокрема, наводяться такі показники.
Червень 2021 року:
індикатив — 47,9 млрд грн,
факт — 50,8 млрд грн.
Перевиконання: +2,9 млрд грн,
до минулого року: -38,3 млрд грн, або -43,0%
(без врахування ЧЧП та дивідендів +10,9 млрд грн, або +40,7%).
у т.ч. ПДВ:
індикатив (сальдо) — 10,2 млрд грн,
факт — 10,8 млрд грн.
Перевиконання: +0,6 млрд грн, або +5,8%,
до минулого року: +2,2 млрд грн, або +26,3%.
Січень-червень 2021 року:
індикатив — 273,9 млрд грн,
факт — 291,0 млрд грн.
Перевиконання: +17,0 млрд грн,
до минулого року: +21,2 млрд грн, або +7,9%.
У т.ч. ПДВ (за січень-червень):
індикатив (сальдо) – 66,3 млрд грн,
факт — 72,5 млрд грн.
«Перевиконання: +6,2 млрд грн, або +9,4%, до минулого року: +23,8 млрд грн, або у 1,5 раза більше!», — наголошують українські податківці.
Нагадаємо, в Україні збираються підвищити податки.
Сьогодні, 2 липня, відзначається щорічний День податківця.