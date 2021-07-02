  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Починаючи з січня, податків зібрано у півтора рази більше, ніж торік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Державна податкова служба України підвела підсумки першого півріччя 2021 року - Починаючи з січня, податків зібрано у півтора рази більше, ніж торік
    Державна податкова служба України підвела підсумки першого півріччя 2021 року
    фото: hellobonsai.com

    На +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше

    Порівняно з аналогічним періодом минулого 2020 року, протягом січня-червня нинішнього 2021 року Державна податкова служба України забезпечила надходження до державного бюджету на +23,8 млрд грн або у 1,5 раза більше. Про це 1 липня сповістила пресслужба відомства.

    На сайті Податкової служби, зокрема, наводяться такі показники.

    Червень 2021 року:

    індикатив — 47,9 млрд грн,

    факт — 50,8 млрд грн.

    Перевиконання: +2,9 млрд грн,

    до минулого року: -38,3 млрд грн, або -43,0%

    (без врахування ЧЧП та дивідендів +10,9 млрд грн, або +40,7%).

    у т.ч. ПДВ:

    індикатив (сальдо) — 10,2 млрд грн,

    факт — 10,8 млрд грн.

    Перевиконання: +0,6 млрд грн, або +5,8%,

    до минулого року: +2,2 млрд грн, або +26,3%.

    Січень-червень 2021 року:

    індикатив — 273,9 млрд грн,

    факт — 291,0 млрд грн.

    Перевиконання: +17,0 млрд грн,

    до минулого року: +21,2 млрд грн, або +7,9%.

    У т.ч. ПДВ (за січень-червень):

    індикатив (сальдо) – 66,3 млрд грн,

    факт — 72,5 млрд грн.

    «Перевиконання: +6,2 млрд грн, або +9,4%, до минулого року: +23,8 млрд грн, або у 1,5 раза більше!», — наголошують українські податківці.

    Нагадаємо, в Україні збираються підвищити податки.

    Сьогодні, 2 липня, відзначається щорічний День податківця.

    Читайте також:
    Теги: податки ПДВ Державна податкова служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Починаючи з січня, податків зібрано у півтора рази більше, ніж торік