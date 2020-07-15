У Податковій визнали: розрахунок додаткових надходжень до бюджету базується на припущеннях



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У плануванні має бути система об’єктивних показників, які ґрунтуються на економічному аналізі

Заступник голови Державної податкової служби України Євген Олейніков фактично визнав, що розрахунки додаткових надходжень до держбюджету від податку на додану вартість базуються здебільшого на припущеннях.

Про це він сказав під час брифінгу щодо функціонування системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних, пише УНІАН.

«Я принципово зараз не буду озвучувати слово «план» або «виконання планів». Можу сказати, що, на переконання керівництва ДПС, сам підхід та оцінка роботи по планах не є досить об’єктивним. Що таке взагалі «план»? Це позиція повноважної особи про те, який обсяг фінансового ресурсу має надійти до того чи іншого бюджету. Якщо ми говоримо про державний бюджет, то це позиція ВР. Але в будь-якому випадку можна сперечатися: чи обґрунтований той чи інший план чи необґрунтований, занадто він високий, чи занадто він низький. Тому ми виходимо з того, що має бути система об’єктивних показників, які ґрунтуються на економічному аналізі та дозволяють оцінювати роботу незалежно від того, наскільки вони відповідають формальним показникам. План – це скоріше внутрішній показник професіоналів для професіоналів, які можуть оцінити не тільки загальну цифру, але і її обґрунтованість», – сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше ДПС, СБУ та Мінцифрі нібито вдалось встановити помилку в алгоритмі роботи системи моніторингу ризиків, яка використовується в адмініструванні ПДВ. Шахраї могли скористатися цією помилкою й імітувати свою відповідність критеріям безумовної реєстрації. ДПС відзвітувала, що завдяки цьому до державного бюджету додатково надійшло 9,5 млрд гривень за два місяці.

Проте, зі слів Олейнікова стало очевидним, що «податкова ефективність» про яку поспішили заявити в ДПС, збільшилася якраз не за рахунок «творців схем», а й за рахунок 70-80% доброчесного бізнесу.

«ПДВ – це податок, який стягується на споживання. Тобто є певна частка цього податку у кінцевому продажу. Так от частка податку обсягу реалізації по аналогічних періодах минулого року складала 2,5%. Зараз вона складає 3,1% у травні та 3,4% у червні. Якщо ми просто візьмемо і порахуємо, скільки б були податкові зобов’язання задекларовані й сплачені, якби ми залишили податкову ефективність на тому самому рівні й подивимося на різницю, то ми зрозуміємо, звідки взялися ті додаткові кошти, про які ми зараз говоримо. Але принципово одразу хочу наголосити, що це зовсім не означає, що це все безпосередньо забрали у творців схеми. Річ у тім, що у нас, на глибоке переконання ДПС, щонайменше 70-80% платників є цілком доброчесними й готові сплачувати податок», – говорить заступник голови ДПС.

Крім того, деякі народні депутати та експерти у галузі фінансів вважають, що «додаткові надходження» змогли «намалювати» фактично шляхом зменшення плану з надходжень до держбюджету на третину. Зокрема, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що державні податкова і митна служби показують «негативні результати» роботи після зміни керівників. Зокрема, по роботі податкової Гетманцев зазначає два моменти: істотне зниження плану і скорочення надходжень в порівнянні з 2019 роком.

«План був сильно скоректований, і індикативи знижені з 31 мільярда до 21,3 млрд гривень. Питання до міністра фінансів – хіба економіка країни впала на 30%? Ні. Чому таке зниження? У порівнянні зі старими індикативами невиконання плану склало 15%. У червні ми знову (як і в травні) бачимо зменшення надходжень рік до року (26,7 мільярди при 28 мільярдах у 2019)», – пояснив він.