Податкова попередила про обмежений доступ до е-сервісів



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Робота сервісів буде обмежена 21 листопада

Державна податкова служба попереджає, що 21 листопада 2019 року з 18 до 21 год. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

«У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 21.11.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено», - йдеться в повідомленні.

До слова, раніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд не збільшуватиме податки , як це робилося під кожен з бюджетів раніше.

Також нагадаємо, що у жовтні Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку