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    Економіка та фінанси

    Податкова попередила про обмежений доступ до е-сервісів

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    Податкова попередила про обмежений доступ до е-сервісів

    Робота сервісів буде обмежена 21 листопада

    Державна податкова служба попереджає, що 21 листопада 2019 року з 18 до 21 год. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.

    Про це повідомляє пресслужба ДПС.

    «У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 21.11.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено», - йдеться в повідомленні.
    До слова, раніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд не збільшуватиме податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше.
    Також нагадаємо, що у жовтні Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку

    «Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою», - пояснили в ОП.

    Крім того, передбачається, що з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, яка може відноситися до II групи платників єдиного податку.

    Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.

    податки інтернет технології Державна податкова служба
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