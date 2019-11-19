Податкова попередила про обмежений доступ до е-сервісів
Робота сервісів буде обмежена 21 листопада
Державна податкова служба попереджає, що 21 листопада 2019 року з 18 до 21 год. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
«Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою», - пояснили в ОП.
Крім того, передбачається, що з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, яка може відноситися до II групи платників єдиного податку.
Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України.