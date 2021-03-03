Податок на нерухомість: кому нарахують більше 25 тис. грн

Розмір податку залежить від місцезнаходження об'єкта нерухомості

Українцям до 1 липня надішлють повідомлення про необхідність заплатити податки за свої квартири та будинки. Ті, хто володіє квартирою площею від 300 кв. м або будинком у розмірі 500 кв. м і більше, повинні будуть додатково заплатити в бюджет 25 тис. грн.

Згідно зі 266 статтею Податкового кодексу України, оплачувати потрібно тільки «зайву площу». Для будинку це від 120 квадратів, а квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й.

Розмір податку залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2021-му – 70,8 грн.

Також місцева влада може збільшити «норму». Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів.

У 2020-му за квартиру 80 квадратів («зайвих» 20 кв. м) потрібно було заплатити 1250 грн, а 2021 року за цю саму квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.