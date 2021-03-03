Херсонські депутати скасували засідання комісії, бо не виспалися

Засідання комісії перенесли на інший день, оскільки депутати не висипаються

Засідання комісії було заплановано на середину дня, однак депутати все одно не змогли на нього з'явитися

Депутати Херсонської міської ради не змогли зібратися на комісію через те, що народні обранці не виспалися.

Про це пише місцеве видання Херсон Newscity.

Засідання комісії з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики і соціально-економічного розвитку мало відбутися у вівторок, 2 березня, о 13 годині.

Однак засідання було скасовано.

Один із депутатів Ілля Карамаліков зізнався журналістові видання, що засідання перенесли на інший день, оскільки депутати не висипаються.

До слова, під час сесії в Дніпропетровській облраді депутат від проросійської партії ОПЗЖ Геннадій Гуфман відмовився вести свій виступ українською, натомість придумав «нову мову».

Виступаючи зі зверненням до колег, Гуфман почав свою промову на державній мові, однак відразу після цього попросив дозвіл використовувати «східно-українську».