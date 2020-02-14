Понад 11 тис. клієнтів «Миколаївгаз Збуту» користуються Viber-ботом 7104ua новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приєднатися до 7104ua у Viber може кожен бажаючий, просто відсканувавши QR-код

За допомогою чат-бота 7104ua у Viber клієнти ТОВ «Миколаївгаз Збут» можуть передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку і платити за газ. При цьому під одним акаунтом у Viber є можливість зареєструвати одразу п'ять особових рахунків.

У листопаді минулого року споживачі Миколаївщини отримали ще одну нову функцію цього додатка - можливість завантажувати рахунки за газ у форматі PDF і відразу здійснювати оплату. Це допомагає контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні, швидко і своєчасно оплачувати за газ і таким чином уникати накопичення боргів.

Приєднатися до 7104ua у Viber може кожен бажаючий, просто відсканувавши QR-код. Ряд його переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

«З кожним місяцем кількість клієнтів, які оцінили зручність роботи в новому додатку, зростає. Зараз до нього приєдналися вже більше 11 тис. наших клієнтів. Вони успішно використовують всі можливості 7104ua, тому що це швидко, просто і зручно», - говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов.

Однак, в компанії відмічають, що основним і найпопулярнішим онлайн-сервісом як і раніше залишається особистий кабінет, в якому можна зареєструватися на сайті 104.ua. Він має більш розширений функціонал, і крім передачі показань лічильника і оплати за газ дає можливість клієнтам написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити і роздрукувати квитанцію на оплату газу, а також має додаткову вкладку «Доставка газу».

На даний момент Особистий кабінет мають понад 100 тисяч клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збут».