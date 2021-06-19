Попит на металобрухт в Україні перевищує пропозицію

Залишки брухту на складах металургійних заводів значно знизилися

Укрпромзовнішекспертиза оцінює дефіцит брухту чорних металів на минулому тижні в 15,4 тис. тонн, – повідомляє Metallurgprom.

Поставки брухту на металургійні заводи України 10 – 16 червень знизилися до 58.3 тис. тонн. На попередньому тижні (3-9 червня) на комбінати було поставлено 76,5 тис. тонн. Потреба в металобрухті минулого тижня склала 61,1 тис. тонн, що свідчить про дефіцит пропозиції брухту на рівні 5% від попиту.

На минулому тижні металурги не змінили закупівельні ціни, залишивши їх на рівні 8000 гривен за тонну при світових цінах на рівні близько 500 доларів (13 500 гривень) за тонну. Ціни брухтозаготівельних компаній на брухт марки 3 в регіонах знаходилися на рівні 6460 – 6510 тис. гривень за тонну. Верхня межа цінового діапазону переважає в південно-східних регіонах країни.

Запаси металобрухту в українських портах знизилися минулого тижня до 1.4 тис. тонн. На попередньому тижні вони становили 1,6 тис. тонн.

Залишки брухту на складах металургійних заводів знизилися до 305 тис. тонн. На попередньому тижні було 330 тис. тонн. Запаси брухту складають 35 днів, що в три рази вище нормативного значення. Найвищі запаси на «Дніпроспецсталі» – 84 дні. Найнижчі – на «Азовсталі» – 20 днів.

Як прогнозують в «Укрпромзовнішекспертиза», розворот цін на прокат і брухт вниз на зовнішніх ринках підштовхне українські заводи до зниження закупівельних цін на внутрішньому ринку в найближчі тижні. Прогнозна середня ціна на наступному тижні – 8000 гривень за тонну.

Як повідомлялося, в Україні 19 травня 2021 року набув чинності закон щодо продовження мита на експорт металобрухту до вересня 2026 року. При цьому ставка мита збережена в розмірі 58 євро за тонну сталевого брухту.