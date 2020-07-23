Жнива в окупації. Україна з допомогою супутника встановила площі збирання зерна в Криму на Донбасі



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Загальна ж кількість посівів на території України становить понад 29 млн га.

Площа посівів на непідконтрольних державі частинах Донецької, Луганської областей і АР Крим становить 1,5 млн га

Фахівці EOS Сrop Monitoring і вчені з Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, користуючись супутниковими знімками і технологіями машинного навчання, створили карту посівів на тимчасово окупованих територіях України і підрахували їх площу. Про це йдеться в повідомленні компанії, пише AgroPolit.com.

За даними дослідження, площа посівів на непідконтрольних державі частинах Донецької, Луганської областей і АР Крим становить 1,5 млн га. Загальна ж кількість посівів на території України становить понад 29 млн га.

«Для побудови карти посівних площ команда використовувала методи глибинного навчання, раніше застосовувалися для пошуку нелегальних полів. Для навчання та валідації алгоритмів використовувалися зібрані наземні дані уздовж доріг, що містять інформацію про тип наземного покриву. Похибка отриманої карти посівних площ за станом на 10 липня складає 3% в тестовій незалежної вибірці», – додали дослідники.

Як повідомлялося, 21 липня українські аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна.

До слова, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.