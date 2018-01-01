Поставки вугілля на «Центренерго» повинні розслідуватися АМКУ і НАБУ - економіст

З оприлюднених умов конкурсу зрозуміло, що «Центренерго» зібрався купувати вугілля без ПДВ, - заявив Охрименко

Економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко вважає, що умови конкурсу на покупку вугілля для державної компанії «Центренерго» сформульовані для забезпечення перемоги конкретних фірм. Про це він написав у своєму блозі на сайті Korrespondent. «Енергетичні експерти Андрій Герус і Юрій Корольчук активно



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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко

З оприлюднених умов конкурсу зрозуміло, що «Центренерго» зібрався купувати вугілля без ПДВ, - заявив Охрименко

Економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко вважає, що умови конкурсу на покупку вугілля для державної компанії «Центренерго» сформульовані для забезпечення перемоги конкретних фірм. Про це він написав у своєму блозі на сайті Korrespondent.

«Енергетичні експерти Андрій Герус і Юрій Корольчук активно обговорюють галузеві наслідки від біржового конкурсу «Центренерго» на покупку вугілля. Хтось бачить в конкурсі крок в сторону збільшення конкуренції, хтось - витончену схему по заміні вугілля держшахт продукцією структур «енергетичного наглядача» Віталія Кропачева. Я ж бачу в конкурсі кілька статей кримінального кодексу. Абсолютно ясно, що конкурс задумувався під конкретного переможця. Інакше ніяк не можна пояснити безглузді додаткові умови, які звужують коло учасників до двох - структур Кропачева і держоператора «Держвуглепостач» (над яким, також маячить тінь Кропачева)», - пише Олександр Охрименко.

На його думку, ключовим бар'єром, що відтинає сумлінних гравців ринку є додаткова умова про преференції для постачальників за пільгою щодо сплати ПДВ. При цьому для самого «Центренерго» така умова ніяких вигод не несе.

«З оприлюднених умов конкурсу зрозуміло, що «Центренерго» зібрався купувати вугілля без ПДВ. При цьому він, як платник ПДВ, продає енергоринку електроенергію за тарифом з ПДВ. Відповідно, «Центренерго» формує у себе зобов'язання по ПДВ в розмірі 20% від ціни продаваної електроенергії, які має перераховувати до державного бюджету України. ... Тому покупка «Центренерго» вугілля як платником ПДВ за ціною без ПДВ є по суті дискримінацією постачальників-платників ПДВ. Адже ціна пропозиції платника ПДВ в будь-якому випадку буде на 20% вище, ніж порівнювана ціна, пропозиція не платником ПДВ. Адже ціна пропозиції платника ПДВ в будь-якому випадку буде на 20% вище, ніж порівнювана ціна, пропозиція не платником ПДВ», - описує суть маніпуляції експерт.

Олександр Охрименко вважає, що конкурс може закінчитися розглядами з боку Антимонопольного комітету і Національного антикорупційного бюро України.

«У категоріях антимонопольного законодавства це може трактуватися як узгоджені антиконкурентні дії «Центренерго» і переможця торгів-постачальника за ціною без ПДВ. Кримінальний Кодекс України дає більш різкі характеристики - як злочин групи осіб за попередньою змовою», - робить висновок він.

Як відомо, на 30 січня заплановано тендер на покупку 150 тис. тонн вугілля для ТЕС генеруючої компанії «Центренерго» (78% акцій належить державі). Низка експертів висловлювали припущення, що тендер є схемою, що легалізує заміну продукції державних шахт на вугілля, що поставляється підконтрольною бізнесменові Віталію Кропачову ТОВ «Краснолиманська».