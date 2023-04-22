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Ворог влучив у цивільну інфраструктуру на Харківщині: виникла масштабна пожежа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог влучив у цивільну інфраструктуру на Харківщині: виникла масштабна пожежа
У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога

Ввечері 22 квітня окупанти вкотре гатили ракетами по Харкову та області. Попередньо, зафіксовано щонайменше п’ять влучань у місті та області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.

Також він заявив, що в Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури. Рятувальники приборкують масштабну пожежу.

Мер Харкова Ігор Терехов повідмив, що удари також зафіксовано по Слобідському й Основʼянському районах. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок вечірніх ударів по Харкову та області в Новобаварскому районі виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. 

До слова, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: пожежа окупанти рятувальники інфраструктура населення Харків Харківщина

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