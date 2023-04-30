У «Нафтогазі» відповіли чи підніматимуть ціни на газ для населення у 2023 році

Ціна на газ для побутових сподживачів й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Усі клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований»

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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У компанії також зазначили, що на сьогодні, безперебійно та стабільно газом забезпечується понад 12,4 млн домогосподарств.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно», – повідомили у компанії.