У «Нафтогазі» відповіли чи підніматимуть ціни на газ для населення у 2023 році
Усі клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований»
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
У компанії також зазначили, що на сьогодні, безперебійно та стабільно газом забезпечується понад 12,4 млн домогосподарств.
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» безперебійно та стабільно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно», – повідомили у компанії.
- Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів?
- «Нафтогаз» наймає колекторів, щоб вибивати борги з клієнтів
- Росія винна $5 млрд «Нафтогазу». Тепер мʼяч на нашій половині
- Видобуток газу під загрозою зриву. На «Нафтогаз» повернулися схеми часів Януковича?
- Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Коментарі — 0