Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приватбанк
13 банків зафіксували збитки, тож кожен п’ятий банк в країні наразі є неприбутковим

Українські банки за перші шість місяців 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків – майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Податкові відрахування склали 21,99 млрд грн, що становить близько 22% прибутку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Після сплати податків у секторі залишилося 78,07 млрд грн. Водночас не всі установи спрацювали успішно: 13 банків зафіксували збитки, тож кожен п’ятий банк в країні наразі є неприбутковим.

Серед тих, хто залишився в плюсі, позитивну динаміку показала лише частина: понад третина прибуткових банків змогли покращити результати. Абсолютним рекордсменом став Метабанк, чий прибуток зріс у 118 разів, а Приватбанк продемонстрував стабільне зростання на 14%.

Склад топ-10 найбільших банків не змінився. Вони разом забезпечили 68,05 млрд грн прибутку – це 87% від усього заробітку сектору.

Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приватбанк: 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише Перший інвестиційний (-29,43 млн грн). Мотор-банк, навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік – переважно, коштом лідера.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть – до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзен: +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. ПУМБ залишається першим із 3,57 млрд грн – це −7% до минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали 59% прибутку групи. Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

НБУ оштрафував 16 банків на 240 млн грн за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства за шість місяців.

До слова, monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток. Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський

Теги: банк гроші Приватбанк НБУ

