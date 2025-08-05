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Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іран збирається прибрати зі своєї валюти чотири нулі
На валюту Ірану чекають зміни
фото із відкритих джерел

Грошова криза змушує владу Ірану йти на важливий крок щодо місцевої валюти

Комітет з економіки парламенту Ірану схвалив законопроєкт про деномінацію ріалу: назва залишиться без змін, але одиниця нової іранської валюти буде відповідати нинішнім 10 тис. ріалам. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Такий план обговорювали вже у 2019 році, проте комітет раптово схвалив цей фінансовий трюк лише 3 серпня. Про це повідомив голова економічного комітету Шамседдін Хоссейні.

Законопроєкт поки що лише схвалений комітетом, але тепер він ще має пройти голосування в парламенті та отримати схвалення Ради вартових Конституції. Коли саме це станеться – поки що невідомо.

Ще вчора на чорному ринку курс ріалу складав близько 920 тис. за один долар США.

Нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.

Раніше стало відомо, що Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану в мирних цілях, продовжуючи дотримуватися своїх зобов'язань у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інші ж держави не мають права обмежувати Тегеран у цьому питанні, повідомив заступник глави МЗС Ірану Маджід Тахт-Раванчі.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив обурення через наміри Ірану продовжувати збагачення урану. Про це він заявив під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Теги: санкції Іран гроші законопроєкт

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