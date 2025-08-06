У деяких випадках грибники заплатять штраф за «тихе полювання»: подробиці

Під час відвідування лісу слід пам'ятати про деякі правила

У самому розпалі сезон ягід, грибів та інших дикоросів й українці часто вирушають по них у ліси. Але не всі знають, що самовільний похід по гриби чи ягоди може закінчитися штрафом. «Главком» з посиланням на статтю 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення розповідає, яке покарання загрожує в цьому випадку.

Варто зазначити, що закон чітко визначає, де, що і як можна збирати у лісі. І мова не лише про ягоди – сюди ж входить і заготівля сіна, випас худоби, збір дикоросів тощо. Річ в тім, що безконтрольне збирання плодів порушує екологічний баланс, шкодить рідкісним рослинам, сприяє виснаженню ґрунтів і може спровокувати пожежі.

Що вважається порушенням адміністративним правопорушенням

Згідно зі статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне збирання лісових ресурсів вважається порушенням. До нього відноситься:

збирання грибів, ягід, горіхів та інших дикоросів на територіях, де це заборонено або дозволено лише за наявності лісових квитків;

самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах та на землях державного лісового фонду, навіть якщо ділянка не вкрита лісом;

збирання плодів і ягід у невстановлені строки, що визначаються місцевими органами влади або лісовими господарствами.

Яке передбачено покарання

За такі дії КУпАП передбачає штрафи:

для громадян - від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн);

для посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 119 грн).

Нагадаємо, що в разі збирання грибів та ягід для власних потреб жодних спеціальних дозволів отримувати не потрібно. Однак при заготівлі для продажу чи виробництва необхідно оформити лісовий квиток. Раніше «Главком» розповідав, як оформити документ – видається він щороку на основі встановлених лімітів, а для цього слід зробити декілька простих кроків.

Також «Главком» нагадує про безпеку, а також розповідає які гриби слід збирати і які варто обходити стороною. Серед величезної кількості лісових грибів є ті, що особливо цінуються за свій смак та аромат. Щоб ваше «тихе полювання» було успішним, варто знати, де шукати найпопулярніші їстівні види.

Прості правила поведінки в лісі – запорука вашої безпеки. Перед тим, як планувати похід, потрібно переконатись, чи відсутня заборона на відвідування лісів у конкретному регіоні.