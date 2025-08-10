Громадянка Росії отримала 15 млн від Міноборони України, бо її чоловік загинув на війні

Чоловік позивачки у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл росіян у Донецькій області

Жінка добилася виплати через суд

Комісія Міноборони відмовила дружині загиблого українського військового у виплаті 15 млн грн допомоги через наявність у неї російського громадянства. Однак вдова виграла справу у Чернівецькому окружному адміністративному суді та все ж отримає гроші. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Чоловік позивачки у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл росіян у Донецькій області. Згідно з матеріалами справи, жінка є громадянкою Росії та має право на постійне проживання в Україні. Вона була офіційною дружиною військового, який загинув у зоні бойових дій, захищаючи Батьківщину.

Представник Міноборони подав відзив на позовну заяву, зазначивши, що 30 вересня 2022 року набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою виплата 15 млн грн одноразової грошової допомоги (ОГД) не здійснюється громадянам Росії та Білорусі. Саме через наявність громадянства РФ позивачці відмовили. Представник Міноборони зазначив, що комісія ухвалила правомірне рішення.

Цю справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що датою загибелі військового є 7 серпня 2022 року, а постанова Кабміну набула чинності 30 вересня 2022 року і відтоді громадяни Росії та Білорусі втратили право на отримання частки допомоги.

«Беручи до уваги зміст ст. 58 Конституції України та висновки Великої Палати Верховного Суду щодо дії нормативно-правових актів у часі, суд зазначає, що в цих правовідносинах відповідач, вирішуючи питання про наявність у позивача права на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі чоловіка, повинен був застосувати положення постанови №168, які мали місце на момент їх виникнення, тобто на дату загибелі 07.08.2022, та передбачали право позивача на отримання частки ОГД», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов дружини загиблого військового, визнав протиправним та скасував пункт про відмову їй у виплаті 15 млн грн ОГД, зобов’язавши Міноборони призначити та нарахувати вказану виплату. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.

